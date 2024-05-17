PLG》期待台韓有更多交流 「蔚山Irene」趙娟週自認最大魅力是可愛

趙娟週。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿韓籍啦啦隊趙娟週今天現身和平館為球隊應援，她表示，之前曾獲邀來台，對於台灣球迷熱情印象深刻，也讓她決定加入台灣球隊。

趙娟週高中成為啦啦隊，曾經加入南韓職棒韓華鷹與樂天巨人啦啦隊，期間更跨足籃球、排球與足球聯賽，並多次受邀來台參與啦啦隊活動。

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提到台灣和南韓球場差別，她認為，南韓球場氛圍較專注於選手、球團上，但台灣多了很多球迷和啦啦隊互動的機會，「比較像家人一樣，感覺很特別。」近期許多南韓啦啦隊來台，趙娟週認為，大家都有不同的魅力，也樂見台灣跟南韓有更多交流。

至於自己的特色，趙娟週笑說，自己走可愛路線，最近認真準備領航猿季後賽的個人表演，希望大家可以期待。

除了啦啦隊，趙娟週也是Netflix爆紅節目《體能之巔：百人大挑戰》一員，亮麗的外表，搭配活潑開朗的個性，加上認真專注的表現，在網路上掀起一波討論度。她表示，參加實境節目確實讓她獲得不少關注，粉絲碰到她也會提到相關話題，增加互動的機會。

趙娟週。（記者粘藐云攝）

趙娟週。（記者粘藐云攝）

趙娟週。（記者粘藐云攝）

趙娟週。（記者粘藐云攝）

趙娟週。（記者粘藐云攝）

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