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日職》佐佐木朗希8局賞12K創本季新高 飆162公里寫今年最速！

2024/05/17 21:15

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天回到主場先發迎戰日本火腿，這是他連兩週先發都碰上火腿隊，佐佐木朗希主投8局失1分、飆12次三振，飆出今年最快的162公里。雙方最後打滿12局，以1比1握手言和。

佐佐木朗希前一次在客場先發面對火腿，主投5.2局失掉5分，被敲8安、送出4次三振，單場首次出現5次保送的表現，吞本季首敗。

羅德今天回到主場ZOZO海洋球場再戰火腿隊，佐佐木朗希前6局只被敲1安、丟1次保送，沒有讓對手越雷池一步。羅德打線在第4局靠安田尚憲的適時安打拿到1分，前6局打完羅德取得1比0的領先。

不過佐佐木朗希在第7局遇到危機，火腿打者郡司裕也敲一壘安打，A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）敲二壘安打後攻佔二、三壘，下一棒的細川凌平敲左外野高飛犧牲打追平。佐佐木朗希續投第8局讓對手三上三下，完成投球工作。

總計佐佐木朗希主投8局用106球，只被敲3安，飆12次三振寫本季單場最多，保送、觸身球各1次，失掉1分，賽後防禦率為2.31。

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