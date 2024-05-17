中職》洪總執教千勝 林泓育：「不但前無古人，而且後無來者」

台鋼總教練洪一中和昔日子弟兵林泓育相擁。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中前天帶兵在桃園球場達成執教生涯千勝里程碑，中職史上第一人，賽後舉行簡單隆重的千勝慶祝儀式，昔日子弟兵林泓育一直坐在板凳席觀禮，不時為洪總鼓掌喝采，他說，「祝福洪總！ 在職棒帶兵要拿到千勝，不但前無古人，而且後無來者，現在不要說在台灣啦，在全世界職棒都很難。」

林泓育細數，中職單季例行賽打120場，以5成勝率計算，一年拿60勝，當總教練要拿到千勝，至少要執教將近20年才有可能達成，但這難度實在太高，所以才會說洪總千勝里程碑應該是後無來者了。

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洪總千勝之夜在板凳席坐好坐滿觀禮，林泓育感性地說，他對自身紀錄沒有太多情緒起伏，但會去尊重其他人的紀錄，那一晚是屬於洪總的時間，待在場邊觀禮是對洪總的支持與尊重，畢竟大家都是職棒圈的一份子。

洪總帶兵以嚴厲著稱，過去曾多次引發球隊選手反彈，在Lamigo時期當然也曾發生，林泓育坦言，以前覺得洪總很機車，那是一定的，年輕氣盛很正常，可是人到一定年紀，成功和失敗的經驗累積多了，就知道洪總在講什麼， 「可能因為我是捕手，不像其他隊友那麼剛、那麼衝，我的個性對事不對人，每個人所在的位置不同，看事情的角度也不同。 」

在洪總麾下效力9年勇奪6冠，期間歷經無數風風雨雨，林泓育豪氣地說，「總歸一句話啦，嚴師出高徒！」

在洪總千勝之夜前一天，正是洪總的63歲生日，林泓育笑說，他特地去買蛋糕為洪總生日，這是人生第一次以個人名義為洪總慶生，以此表達敬意，也祝洪總生日快樂。

樂天桃猿林泓育。（資料照，記者陳志曲攝）

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