中職》「去年丟球有點像高中生」 悍將黃保羅談今年的成長

富邦悍將黃保羅。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕20歲的富邦悍將投手黃保羅本週將回到先發輪值、擔任後天對味全龍的先發投手，他表示去年自己的投球有點像高中生、沒什麼想法，今年感覺自己心態上比較穩定，就順順地去投。

黃保羅在前年選秀獲悍將第1指名，他的平鎮同屆畢業隊友黃勇傳也在同年選秀獲獅隊首輪選走，只是被問及最近黃勇傳遭釋出的事情時，他因不了解對方狀況而不方便多說，僅表示自己看到新聞也嚇一跳。黃保羅表示自己的簽約金是交由家人管理，平常就領月薪，除了付車貸之外，其他並無什麼花費。

請繼續往下閱讀...

由於前三週富邦賽事都出現因雨延賽狀況，才會出現單週只需3至4名先發投手，而像黃保羅、江國豪也調整後援出賽，但總教練陳金鋒指出，接下來單週五戰，所以像黃保羅、江國豪也會回到先發輪值。

黃保羅認為教練團目前有明確的先發指示，讓他感到比較安心，自己目標也希望今年能夠一直待在上面幫助球隊。談及這兩年的成長，黃保羅認為去年的抗壓性滿差，會出現緊張過頭的情況，今年雖然還是會有一點緊張，但是可以控制下來。

「去年丟球有點像高中生、沒什麼想法，就硬拚」，黃保羅今年比較能夠享受比賽，也不會像去年因為要硬拚球速反而投不進去，今年就順順地去投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法