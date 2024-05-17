日職》宋家豪2球砸鍋、幸運摘本季首勝 樂天賞歐力士4連敗

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天在第8局登板後援，雖然搞砸隊友早川隆久的勝投，但樂天打線在第9局得到關鍵2分，樂天最後在客場以5比3擊敗歐力士猛牛，宋家豪幸運收下本季首勝。

去年入選亞冠賽日本隊的樂天左投早川隆久，此戰先發前7局失2分，第8局留下2出局一壘有人的局面退場，由宋家豪接替投球，當時歐力士以3比2領先。不過宋家豪先是被歐力士球星森友哉敲安，接著又被紅林弘太郎敲帶有1分打點的追平安打，讓宋家豪投2球就砸鍋。不過宋家豪及時解決歐力士打者中川圭太，完投投球工作。

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樂天打線第9局靠村林一輝超前安，以及強打淺村榮斗的高飛犧牲打，單局拿到2分要回領先，樂天最後贏球並賞歐力士4連敗。

總計宋家豪後援0.1局用7球，面對3名打者被敲2安，帳面上沒有失分，防禦率降至1.84。樂天終結者則本昂大投1局賞2次三振沒有失分，收下今年第9次救援成功。

歐力士先發投手田嶋大樹7.1局失3分無關勝敗。髙島泰都0.1局失2分吞本季首敗。歐力士今年戰績欠佳，5月至今10場比賽，只拿2勝7敗1和，目前以15勝21敗2和居太平洋聯盟倒數第五。

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