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電競戰隊CFO補進Driver 盼成帶動團隊氣氛關鍵

2024/05/17 20:51

中信飛牡蠣。（資料照）

〔中央社〕宣布補進上路選手「車長」Driver（沈宗樺），台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）經理四葉笑說，希望個性活潑的Driver，能成為團隊氣氛的「X因子」。

在太平洋職業聯賽（PCS）夏季聯賽前，中信飛牡蠣積極補強，昨天正式宣布簽下前Beyond Gaming（BYG）的上路選手沈宗樺，期盼與原先陣中的上路選手Rest（徐士傑）形成良性競爭，互相學習成長，以各自的優勢來幫助隊伍。

隨著戰隊BYG日前宣布解散，前職業電競選手兼創辦人丁特（薛弘偉）一直努力幫陣中選手找到新東家，中信飛牡蠣經理四葉（張宇）接受中央社記者採訪時透露，約莫在4月即陸續與BYG及Driver接觸，並認可他的實力，「他一直都是很不錯的選手，能在這個時間點與他達成合作，我們也蠻幸運的。」

張宇指出，沈宗樺已經投入中信飛牡蠣的基地，而且與團隊訓練一段時間了，他也給予高度評價，「感覺還蠻好的，目前他的一些優點，確實是我們現在需要的。」

與隊史首座PCS春季聯賽冠軍擦肩而過，無緣前往中國成都參加季中邀請賽（MSI），張宇提到，春季賽失利對於團隊來說是一個重擊，「不過身為職業選手，我們大家都要把心態調整好，現在又多了個活寶車長，我想我們會越來越好的。」（編輯：陳政偉）1130517

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