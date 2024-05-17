中職》這次一、二壘有人沒再犯錯 味全龍靠幸運第7局奪7分擊退富邦悍將

味全龍吉力吉撈‧鞏冠開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今在天母主場迎戰富邦悍將，2局下就有無人出局一、二壘有人的大好機會，沒想到二壘跑者劉基鴻先是盜三壘失敗、一壘跑者拿莫伊漾又被牽制出局，攻勢瞬間遭瓦解；到7局下，劉基鴻、拿莫伊漾接連敲安上壘，這次兩人沒再犯錯，劉基鴻也跑回致勝第2分，並讓龍隊利用單局7分攻勢、終場8：1擊退悍將。

龍隊今由洋投鋼龍先發，迎戰悍將左投陳仕朋，賽前龍隊教頭葉君璋就說鋼龍的狀況還沒到百分百，最終他用92球投完6局並送出平個人單場5保送失1分退場。鋼龍失的那一分，就是悍將王政棠在4局上轟出的本季第4轟，不過龍隊吉力吉撈．鞏冠也在6局下轟出本季第6轟，一棒助鋼龍解套，形成1：1。

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陳仕朋前6局只失1分，但7局下續投後卻接連被敲出4支安打，包括被7棒張祐銘在滿壘時敲出關鍵安、讓三壘跑者劉基鴻跑回第2分。悍將也在此時啟動牛棚「拆彈」，只是接連換上王尉永、吳世豪都止不住攻勢，龍隊累計半局就敲7支安打得8分，而陳仕朋也累計失5分、承擔敗投。

擔任2棒的吉力吉撈不只負責蹲捕，在打線中也扮演關鍵角色，不但先以6局陽春砲追平比數，7局再靠二壘安打進帳2分打點，獲選單場MVP。

味全龍吉力吉撈‧鞏冠。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手鋼龍。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

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