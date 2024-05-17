中職》統一獅6連勝台鋼！ 最快明寫史上首見壯舉

統一獅林安可平飛安打，帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕超會打職棒新軍的統一獅，今在4局引爆7分大局，轟垮前獅投施子謙，加上布雷克先發7.2局掉2分好投，終場以9：5中斷2連敗，賞給台鋼雄鷹對戰6連敗，最快明天點亮史上最速的魔術數字「M22」。

台鋼首局就突破布雷克，曾子祐敲安並靠隊友短打上二壘，王柏融擊出適時安打，高效率先馳得點，而先發施子謙前3局僅讓獅隊敲1支一壘安打，4局卻大核爆，獅隊單局猛敲8支安打，狂攻7分大局。

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首度對戰老東家的施子謙，總計僅撐3.2局，被敲8支安打，失掉7分，有6分自責，防禦率飆到5.27，苦吞轉戰台鋼首敗。

獅隊先發布雷克首局遇上亂流，2至5局僅被敲2安，台鋼在6局才又開啟攻勢，陳文杰敲二壘安打，魔鷹高飛犧牲打送回1分。布雷克總計7.2局掉2分，奪下開季3連勝。

布雷克今突破生涯500局，成為獅隊史洋將第4人，前3人分別是王漢687局、柏格660.1局、雷猛608.1局。而獅邱智呈此役猛打賞，連續32場上壘，本季打擊率飆到3成70，高居全聯盟第一。

台鋼在9局下反攻，林家鋐單場第3支安打開啟攻勢，曾子祐四壞堆壘，陳文杰長打送回1分，「大王」王柏融再敲2分打點的適時安打，攻下3分大局，可惜最終無力延續攻勢，以4分差輸球。

「獅子軍」超會打職棒新軍，2021年味全龍剛上一軍，對獅隊苦吞8連敗、9連不勝，對戰第10場才開胡。今年輪到台鋼上一軍後落難，前6戰對獅隊都輸球，逼近當年龍軍慘況。

統一今擊敗台鋼，明天若再贏球，加上富邦和味全的3連戰前2場打成各1勝1敗，中信兄弟對樂天桃猿3連戰的前2場至少1敗，統一就可在週六點亮M22，刷新2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季統一的最快點亮魔術數字紀錄M11。

統一獅先發投手布雷克。（記者李惠洲攝）

統一獅邱智呈。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹先發投手施子謙。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹王柏融擊出左外一壘安打，帶1分打點。（記者李惠洲攝）

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