中職》4割男陳鏞基4局就退場 餅總解釋原因

統一獅贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅今天首度面對「最熟悉的敵人」施子謙，逮中他在守備失誤後的破綻，4局猛轟7分大局，終場以9：5賞給台鋼雄鷹對戰6連敗。

施子謙過去為獅隊貢獻27勝，休季透過擴編選秀加入台鋼，今在前3局表現完美，僅被敲1支安打，卻在4局大核爆，獅隊單局猛敲8支安打，狂攻7分大局，關鍵就在陳重廷的滾地球造成三壘手黃秉揚的失誤，最終施子謙僅撐3.2局掉7分。

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獅隊總教練林岳平指出，過去施子謙就是需要靠守備幫忙的投手，那局有守備失誤造成壓力，打者剛好有掌握到，「子謙是好投手，過去在獅隊1局內大量失分時，通常都會是在守備失誤之後。」

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

「小黑」邱智呈在4局單局猛敲雙安，單場3安猛打賞，外帶連續32場上壘，本季打擊率飆到3成70，仍是聯盟第一。他說，球隊前面賽事攻擊狀態沒有很好，這場比賽想辦法上壘，讓後段棒次去打回來，「我們有忍住子謙的引誘球，把握高角度的失投球去攻擊。」

獅隊在4局下就換掉打擊率4成42的陳鏞基，改由何恆佑接替守備，餅總指出，鏞基的膝蓋有點疲勞，昨天休兵，今天讓他先比賽，有提早換的時間就提早換，「疲勞而已，不用下去。」

台鋼雄鷹投手施子謙。（記者李惠洲攝）

統一獅邱智呈安打。（記者李惠洲攝）

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