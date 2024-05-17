中職》展現童軍精神勇於助人 前大使希臘女婿受邀龍隊開球獲頒國際友誼章

前駐紐西蘭代表蔡爾晄的希臘籍女婿貝迪瑞，今天擔任開球嘉賓。（味全龍提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕4月3日花蓮地區發生強震，前駐紐西蘭代表蔡爾晄的希臘籍女婿貝迪瑞（Dimitris Belbas），當日於太魯閣白楊步道，熱心協助其他同時受困的10位遊客包括其岳母及太太脫困，發揮40年前在希臘參加童軍活動所學到的技能及精神。

為對貝迪瑞在地震災難中，勇於救助他人的行為表示敬佩，味全龍特別邀請貝迪瑞今晚於天母主場擔任開球貴賓，以彰顯貝迪瑞見義勇為樂於助人的童軍精神。

請繼續往下閱讀...

中華民國童軍總會對貝迪瑞把徹底發揮童軍精神，足為童軍楷模表率，特別安排授獎儀式，由中華民國童軍總會秘書長蘇德祥頒給國際友誼章（International Friendship Award），國際友誼章是對於致力於世界童軍運動，以及對童軍運動做出特殊貢獻的各國童軍給予的肯定和讚揚，並肯定貝迪瑞展現智、仁、勇三達德的童軍精神並進一步促進未來與希臘童軍交流。

前駐紐西蘭代表蔡爾晄的希臘籍女婿貝迪瑞，今天擔任開球嘉賓。（味全龍提供）

貝迪瑞感性致詞說，「今天很感謝中華民國童軍總會的秘書長蘇徳祥先生頒给我國際友誼章，對我來講這是一個極大的榮譽，我也將全力推動中華民國與希臘的童軍活動交流。我也要感謝味全龍隊邀請我做為今天賽前的開球貴賓，我感到十分的榮幸！」

現場貝迪瑞二位女兒也身著希臘童軍制服與20位童軍夥伴於天母棒球場共同見證頒獎儀式，由貝迪瑞擔任開球投手、童軍總會秘書長蘇德祥擔任打者，一起與龍將拿莫˙伊漾開出精彩好球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法