PLG》簡廷兆轟5顆三分球砍21分 勇士險勝領航猿季後賽還有機會

富邦勇士塞瑟夫（左）進攻犯規。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕持續為季後賽門票努力的富邦勇士，今天和桃園領航猿一路激戰到延長賽，林志傑、簡廷兆合砍40分，加上洪楷傑讀秒階段的罰球，終場以92：89獲勝，要拚季後賽還有機會。

勇士這季例行賽打得相當艱辛，目前還以17勝21負排第5，和第4的新竹攻城獅仍有兩場勝差，晉級季後賽的條件相當嚴苛。勇士不只自己在最後兩場例行賽都獲勝，明天攻城獅還得輸球，勇士才能在最後一日和攻城獅之戰，一拚季後賽資格，且這一戰勇士得贏到5分，才能脫穎而出。

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勇士首節打得有些掙扎，一度落後達雙位數，第2節蔡文誠三分球命中，加上泰勒補籃得分還造成犯規，率隊迎頭趕上。勇士雖靠著簡廷兆單節獨攬8分的帶領下，順利超車，但該節尾聲領航猿盧峻翔連續得分，助隊在半場打完取得52：51領先。

易籃後，兩隊持續拉鋸，第3節尾聲簡廷兆再度跳出，飆進三分球，趁著領航猿失誤，泰勒扣籃帶動球隊氣勢，勇士帶著2分領先進入決勝節。

領航猿在決勝節開局連拿7分超車，勇士隨後回神，林志傑三分打又命中三分球帶動球隊氣勢，雙方展開拉鋸。最後1分鐘，塞瑟夫放進兩分，助隊取得領先，隨後盧峻翔兩罰俱中，戰成84：84，但都沒能把握最後一擊的機會，進入延長賽。

延長賽開局領航猿取得領先，林志傑命中三分球，助隊持續緊咬，戰況膠著也打出情緒，盧峻翔、陳昱瑞都被吹技術犯規，勇士靠著罰球再度超車。

正規時間都待在板凳的吳永盛，最後關頭替補上陣，1次重要抄截，讓洪楷傑在終場前6.4秒出手造成犯規，且2罰俱中，勇士取得3分領先，領航猿盧峻翔最後一擊失手，讓勇士拿下重要一勝。

勇士簡廷兆今天投進5顆三分球，拿下全隊最高21分，林志傑19分次之；盧峻翔砍28分全場最高，沃許本23分、16籃板。

富邦勇士簡廷兆（中）遭領航猿兩名球員包夾防守。（記者廖振輝攝）

領航猿沃許本（左）籃下轉身投進兩分。（記者廖振輝攝）

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