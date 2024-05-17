中職》6局開轟前先跑去問葉總 吉力吉撈透露此役棒子開竅關鍵

味全龍吉力吉撈‧鞏冠開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍主砲捕手吉力吉撈．鞏冠今晚前兩次打擊都無功而返，6局下從富邦悍將先發投手陳仕朋手中轟出追平全壘打，7局下又再添2分打點二壘安打，賽後透露自己6局打擊前就跑去找總教練葉君璋，「他就說，其實就放輕鬆打就好了。」

龍隊今晚以8：1擊敗富邦悍將，吉力吉撈以單場4打數2安打3打點獲選單場MVP，也是他本季第2次獲選，賽後打擊率也攀升至2成54。

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對於吉力吉撈今年較為起伏的打擊狀況，葉總認為他給自己的要求太高，在打的時候就會綁手綁腳。吉力吉撈也認為，「求好心切吧，為了想把事情做到最好，就會錯失很好的攻擊機會。」

但6局下的進攻機會成為吉力吉撈轉捩點，其實只是一個心態轉換，「我跑過去問葉總，因為其實也要老實面對自己的心態，他就說，其實就放輕鬆打就好了。」吉力吉撈隨後一棒轟成中外野陽春砲，他認為此役面對陳仕朋的差別就在心態上，「應該說我很認真在捕手這塊，打擊上就有點忘記跟投手對決的感覺，只是當下做一個適時的調整，就放鬆，然後就有好的結果。」

此役是吉力吉撈本季第7場先發蹲捕，其實他先發蹲捕時累計30打數敲出9支安打，包含2轟，打擊狀況比他至今累計內容要好。他認為蹲捕對自己來說不是負擔，還笑說：「不會啦，我體能滿好的。」

味全龍吉力吉撈‧鞏冠獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）

味全龍吉力吉撈‧鞏冠敲出二壘安打，帶有2分打點。（記者陳志曲攝）

味全龍吉力吉撈‧鞏冠。（記者陳志曲攝）

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