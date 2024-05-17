中職》陳子豪重返一軍挑戰 與許基宏競爭DH

中信兄弟陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天樂天桃猿全場狂掃15支安打，比中信兄弟還多4安，但得點圈打擊率僅1成90（21支4），不如黃衫軍的5成（14支7），成為象猿戰勝負分水嶺，最終兄弟就以8：4擊敗樂天。

本季兄弟得點圈打擊率3成01，全聯盟僅次於統一獅的3成38，去年兄弟得點圈打擊率為2成63。

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兄弟總教練平野惠一表示，去年球隊上壘率是高的，但停在一壘或得點圈打不回分數機率偏高，針對這樣的問題擬出解決方案，例如上壘要怎麼推進，不只是短打，還有打帶跑、盜壘、收打等戰術，想盡辦法推進跑者，推進跑者之後要怎麼得分，這是從春訓就開始強調的。

平野進一步表示，「我可以理解打者想要打長打，一棒當英雄的心情，但我希望大家針對不同狀況有不同的揮擊和策略，從春訓就開始要求。」

陳子豪今天回歸一軍立刻進駐先發打線，擔任5棒DH，3打數未敲安，平野表示，「今天陳子豪打DH，許基宏無法上場，藉由此調度讓兩人競爭，不只是他們，全隊都有更良好的競爭，陳子豪也是第4棒的競爭者，他看到陳俊秀打這麼好，相信也會受到刺激。」此役陳俊秀敲出兩支二壘安打，灌進3分打點。

中信兄弟陳俊秀。（記者廖耀東攝）

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