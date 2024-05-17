晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》延長賽才上陣仍繳出關鍵抄截 吳永盛：隨時準備好

2024/05/17 23:09

吳永盛。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在關鍵一戰驚險擊敗桃園領航猿，正規時間都待在板凳上的勇士後衛吳永盛，終場前1分50秒時被換上場，且在最後13秒貢獻關鍵抄截，對於這樣的調度，總教練許晉哲解釋，希望讓防守好的球員先上。

吳永盛先前因腳踝傷勢缺陣，這週才恢復訓練，今天雖然登錄，但比賽大多時間都待在板凳上，延長賽最後1分多鐘才臨危受命上場。吳永盛一登場拿到球後，殺到籃下進攻，卻挨了火鍋，隨後關鍵抄截戴罪立功，讓洪楷傑取得罰球機會，這關鍵罰球也讓勇士收下保險分。

對於這次調度，許晉哲表示，主要讓防守好的先上，「桂羽抽筋、傑哥用進攻幫助球隊，防守上要找到能分攤他體力的球員。」他也提到，除了張文平外，當下防守最好的是吳永盛，很開心他能夠幫助球隊。

對於自己表現，吳永盛表示，防守是自己的強項，感謝教練的信任。提到這次抄截，他說：「就撈撈看，也沒有想太多，自己在場下也隨時準備好，在場邊踩腳踏車保持狀態。」

倘若明天新竹攻城獅輸球，勇士週日還有機會和他們一較高下，爭取季後賽資格，吳永盛認為，還是把自己準備好，由於賴廷恩、洪楷傑都有傷在身，也得分擔責任。

富邦勇士延長賽獲勝，保有晉級季後賽希望。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。