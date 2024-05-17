PLG》延長賽才上陣仍繳出關鍵抄截 吳永盛：隨時準備好

吳永盛。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在關鍵一戰驚險擊敗桃園領航猿，正規時間都待在板凳上的勇士後衛吳永盛，終場前1分50秒時被換上場，且在最後13秒貢獻關鍵抄截，對於這樣的調度，總教練許晉哲解釋，希望讓防守好的球員先上。

吳永盛先前因腳踝傷勢缺陣，這週才恢復訓練，今天雖然登錄，但比賽大多時間都待在板凳上，延長賽最後1分多鐘才臨危受命上場。吳永盛一登場拿到球後，殺到籃下進攻，卻挨了火鍋，隨後關鍵抄截戴罪立功，讓洪楷傑取得罰球機會，這關鍵罰球也讓勇士收下保險分。

請繼續往下閱讀...

對於這次調度，許晉哲表示，主要讓防守好的先上，「桂羽抽筋、傑哥用進攻幫助球隊，防守上要找到能分攤他體力的球員。」他也提到，除了張文平外，當下防守最好的是吳永盛，很開心他能夠幫助球隊。

對於自己表現，吳永盛表示，防守是自己的強項，感謝教練的信任。提到這次抄截，他說：「就撈撈看，也沒有想太多，自己在場下也隨時準備好，在場邊踩腳踏車保持狀態。」

倘若明天新竹攻城獅輸球，勇士週日還有機會和他們一較高下，爭取季後賽資格，吳永盛認為，還是把自己準備好，由於賴廷恩、洪楷傑都有傷在身，也得分擔責任。

富邦勇士延長賽獲勝，保有晉級季後賽希望。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法