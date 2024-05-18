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網球》扳倒球王的智利黑馬差點又贏 羅馬4強遭茲維列夫逆轉

2024/05/18 07:06

塔比洛。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024羅馬網賽最大黑馬，智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo）差點又贏球，只不過，德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）後勁十足，歷經3盤激戰仍以1：6、7：6（7：4）、6：2逆轉勝，職業生涯第3度挺進這項ATP千分等級紅土大師賽冠軍戰，也終結了塔比洛近來從挑戰賽到巡迴賽的8連勝。

首度面對32強爆冷擊敗塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）的塔比洛，茲維列夫首盤意外一路挨打，完全無法應付黑馬的吊球，不過經驗豐富的日耳曼名將及時回穩，次盤從輸球邊緣重振旗鼓，搶7追成3：3後，更順勢壓制狀態下滑的塔比洛，激戰2小時16分鐘後來居上脫困，這也是茲維列夫第11次晉級大師賽決戰，上回則為2022年馬德里。

「我在第二盤堅持住，把精力都集中起來，耐心等待機會。」茲維列夫直言，開賽塔比洛掌控節契，還好搶7時扭轉頹勢，才能揮別巡迴賽4強的4連敗。2017年他首闖羅馬決賽就扳倒喬科維奇而奪冠，當時年僅 20 歲；隔年不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）屈居亞軍。

至於男單排名32的塔比洛，先前普羅旺斯挑戰賽封王，羅馬大師賽又連過4關，首闖大師賽4強，儘管結束驚奇之旅，足把名氣響亮的茲維列夫嚇出身冷汗。

茲維列夫。（資料照，美聯社）

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