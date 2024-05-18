MLB》二刀流成就非凡 洛杉磯市訂5月17日為「大谷翔平日」

道奇二刀流球星大谷翔平今天接受洛杉磯市政府的表揚，市議會宣布5月17日為「大谷翔平日」。（取自大聯盟官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天接受洛杉磯市政府的表揚，市議會宣布5月17日為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）。

洛杉磯市議會為了表彰大谷翔平的運動成就，肯定他對於洛杉磯日裔民族的影響力，將5月17日訂為「大谷翔平日」，5月是亞裔美國人和太平洋島民傳統月，17則是大谷翔平的背號。

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洛杉磯市政府今天表揚大谷翔平，道奇球團高層、總教練羅伯茲（Dave Roberts）都一起出席觀禮。大谷翔平今天身穿藍色西裝、白色襯衫現身議場，他表示：「非常感謝洛杉磯市議會，在這一天表揚我，我也要感謝道奇球團以及所有的球迷。」

大谷翔平自2018年挑戰大聯盟之後，效力洛杉磯天使累積多下成就，新人年就勇奪新人王，2019年成為首出身於日本的球員繳出完全打擊的紀錄，2021年獲得歷史成就獎，他更在2021年和2023年勇奪美聯MVP、銀棒獎、最佳指定打擊獎。

大谷翔平。（美聯社）

May 17th, Shohei Ohtani Day in Los Angeles. Congratulations, Shohei! pic.twitter.com/rhpf1qs6Td — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 17, 2024

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