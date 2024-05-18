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MLB》真貨！海盜狀元飆火球6局無安打飆11K 罕見創史上唯二紀錄

2024/05/18 08:02

海盜21歲狀元火球男史基斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜21歲狀元火球男史基斯（Paul Skenes）在大聯盟第2場先發技驚四座，繳出6局無安打的好表現，另外飆出11次三振無失分，率隊以9：3大勝小熊，收下大聯盟生涯首勝。

史基斯在去年選秀會上以狀元之姿獲選，目前為百大新秀第3名，招牌三位數火球配上位移驚人的滑球，控球也很有水準，這讓他本季在3A投27.1局狂飆45K，防禦率僅0.99。有些球探認為，史基斯是自「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）後最具潛力的農場投手。

史基斯今天對戰小熊投得威風八面，開場就先飆出7連K，創下隊史新紀錄，更一度連續解決12名打者，只在5局下投出四壞球保送讓對手上壘，此役展現十足的壓制力，先發6局無失分用100球，未被敲出任何安打，投出生涯新高的11K，最快球速來到101.2英哩（約162.8公里）。

史基斯的11次三振當中，其中有3次是用超過100英哩的球速，成為自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來的第3人，前三位分別是格林（Hunter Greene）和米勒（Bobby Miller）。他成為自1990年蕭恩（Jeffrey Shaw）之後，史上第2位選秀狀元在生涯前兩場先發就投出6局無失分的優質先發，也是自1893年之後第4位在生涯前10局就飆出至少18次三振的投手。

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