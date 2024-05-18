MLB》「風之孫」李政厚將接受左肩手術 新人球季確定報銷

李政厚。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手「風之孫」李政厚日前因守備導致左肩脫臼，進入10天傷兵名單，巨人今天宣布他將要接受左肩手術，新人球季因此黯然結束。

巨人13日在主場迎戰紅人，紅人坎德拉里歐（Jeimer Candelario）1局上滿壘時擊出中外野深遠飛球，李政厚全力追趕並躍起試圖上演美技接殺，球最終落在全壘打牆上緣彈回，形成一支二壘安打，而李政厚則是撞牆倒地，隨後就退場休息。

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巨人隔日將李政厚放進10天傷兵名單，而他的左肩透過進一步的檢查發現有結構性損傷，並尋求知名韌帶醫師Neal ElAttrache的第二意見，最終選擇動刀治療，預計2週後開刀，他將休養6個月，本季宣告報銷，2025年賽季有望以完全康復之姿歸隊。

李政厚受訪表示：「在大聯盟打球的這一個半月以來，是我棒球生涯最快樂的時刻，永遠不會忘記今年在這裡度過的時光。」

李政厚本季以6年1.13億美元加盟巨人，新人年出賽37場，繳出2轟、38安、2盜、8打點，打擊率0.262、上壘率0.310和長打率0.331的成績，OPS（整體攻擊指數）為0.641。

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