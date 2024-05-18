MLB》賈吉、史坦頓同場敲出怪力轟 洋基勝白襪奪5連勝

史坦頓和賈吉同場開轟。（本報合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天兩大怪力男賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）聯手炸裂，再加上明星左投柯提斯（Nestor Cortes）繳出7局0責失的好投，洋基在主場以4：2擊敗白襪，近期拉出一波5連勝。

洋基「法官」賈吉首局首打席就砲轟白襪先發投手克萊文傑（Mike Clevinger），本季第12轟出爐，助隊先馳得點。這一發左外野超大號陽春砲擊球初速高達114.4英哩，飛行距離為433英呎，這是賈吉生涯第37發超過114英哩的全壘打，歷史排名僅次於史坦頓。

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白襪在3局上追回1分，洋基很快在4局下就有所回應，靠著維杜戈（Alex Verdugo）、史坦頓的連續長打一舉打回2分，以3：1超前。

史坦頓不讓賈吉專美於前，6局下轟出417英呎的左外野陽春砲，擊球初速高達116.2英哩，這是他生涯第32發超過116英哩的全壘打，高居全聯盟之冠，洋基終場就以4：2擊敗白襪。賈吉和史坦頓同場開轟累積34勝4敗。

柯提斯先發7局被敲5安失1分非自責分，投出6次三振和1次保送，防禦率降至3.56，摘下本季第2勝；克萊文傑主投4.2局失3分，苦吞本季第2敗。

柯提斯。（今日美國）

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