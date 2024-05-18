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MLB》與水原一平同個組頭！ 大谷前隊友佛列契傳出涉及非法賭博

2024/05/18 09:49

佛列契（右）。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》爆料，曾效力天使、現為勇士小聯盟3A內野手的佛列契（David Fletcher），與前大谷翔平專屬翻譯水原一平非法賭博，都曾向組頭鮑耶（Mathew Bowyer）所在的非法博弈公司投注。

29歲的佛列契曾在2018年和2023年效力天使，與大谷翔平交情不錯。據《ESPN》報導指出，佛列契與他的好友Colby Schultz同樣涉及非法賭博，並在組頭鮑耶所在的非法博弈公司投注多項體育賽事，唯獨沒有棒球。大聯盟、球團以及聯邦檢察官都對此拒絕發表評論，但有消息指出，佛列契很有可能會接受調查。

根據大聯盟規定，雖然允許球員或員工對棒球以外的運動項目進行投注，但不得透過非法管道或境外網站簽賭，違者將遭受懲處。

佛列契3月接受《ESPN》採訪時曾透露，水原一平曾在2021年聖地牙哥的一場撲克牌比賽首度認識組頭鮑耶，但他沒有介紹兩人認識，而他當時也強調自己從未涉及非法賭博一事。

佛列契效力天使6年累積558安、16轟和168打點，生涯打擊率為0.277，去年被交易至勇士，開季僅出賽5場就被下放至小聯盟3A。

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