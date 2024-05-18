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高球》世界球王真狂！雪佛勒賽前被上銬進警局 仍繳66桿並列第4

2024/05/18 10:16

世界球王雪佛勒。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球王雪佛勒（Scottie Scheffler）今天在PGA錦標賽第2回合賽前，因和警方發生衝突遭逮捕，事後順利離開警局回到球場，他不受影響，展現水準繳出66桿，以總桿133桿暫時並列第4。

「這真的是嚴重的誤會。」雪佛勒賽後表示，自己到比完賽頭都還在暈，也不知道該如何解釋早上發生的事，他無奈地說：「我沒想過我會進警局，在牢房裡進行熱身，這是我從沒遇過的情況。」

今天賽前球場外發生一起死亡車禍，當時路過的雪佛勒並未按照警察指揮停車，並在加速通過後導致警察受傷，讓他以襲警、危險駕駛等罪名遭上銬帶入警局，比賽也因當地交通狀況，推遲了1小時20分鐘才開打。

雪佛勒在當地時間7點28分被帶進警局，並在9點12分返回球場，順利上場比賽，在這回合抓下6鳥、吞1柏忌，揮出66桿。提到當時情況，他說：「我沒有生氣，我只是覺得很震驚，也因為慌張而一直在發抖，大概有1個小時吧！」

雪佛勒提到，當下自己並未告知警察他的身分，只想趕上開球時間，為這次風波感到抱歉，但他認為，警察只是做好自己的工作，也都很友善。

由於比賽時間推遲，部分選手並未完賽，而台灣好手潘政琮繳出69桿，以平標準桿的142桿並列80，但和預估的晉級門檻低於標準1桿，還差1桿，可能會被淘汰。

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