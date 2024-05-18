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體壇》《富比士》公布最會賺運動員為C羅 今年Top 50出現奇特現象

2024/05/18 10:19

C羅納度。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕《富比士》公布過去1年世界體壇收入榜，C羅納度（Cristiano Ronaldo）再度蟬聯第一，但今年Top 50卻不見網球選手，而且也沒有任何一位女運動員。

《富比士》的榜單為運動員的場內加場外收入，葡萄牙足球球星C羅以2.6億美元高居榜首，西班牙高球選手拉姆（Jon Rahm）2.18億美元居次，阿根廷足球球星梅西（Lionel Messi）1.35億美元排第三。

四到十名依序為NBA湖人詹姆斯（LeBron James）的1.28億美元、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）1.11億美元，足球姆巴佩（Kylian Mbappé）1.1億美元、內馬爾（Kylian Mbappé）1.08億美元、本澤馬（Karim Benzema）1.06億美元，柯瑞（Stephen Curry）1.02億美元、美式足球員傑克森（Lamar Jackson）1.005億美元。

值得觀察的是，去年網壇還有費德爾（Roger Federer）還能排在第9名，但他退休之後，今年前50都沒有任何網球運動員，而且也沒有任何女性選手。

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