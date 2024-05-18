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網球》「讓我們再試一次吧」 史瓦茲曼和提姆沒法網外卡要齊拚會外賽

2024/05/18 10:42

史瓦茲曼。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「讓我們再試一次吧，提姆。」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）在Instagram分享他和提姆（Dominic Thiem）在羅蘭加洛斯的訓練合照，即將退休的兩人都沒拿到法網會內賽外卡，但還是互相鼓勵彼此，這張圖似乎也是暗示他們將參加會外賽，力拚最後一次紅土大滿貫。

提姆。（美聯社）

30歲的奧地利好手提姆因手腕傷勢困擾，近年表現掙扎，他也宣布在今年打完將高掛球拍，而同樣因傷影響成績的31歲阿根廷史瓦茲曼也預告明年就會淡出球場。

然而，儘管提姆在法網曾打下2座亞軍，史瓦茲曼也曾打進過4強，但法網卻不願給兩位球員外卡，而是將8張外卡的其中6張給了自家選手，另外2張給澳洲選手沃爾頓（Adam Walton）和美國的阿爾博蘭（Nicolas Moreno De Alboran）。

雖然沒能拿外卡打法網，但兩人已到羅蘭加洛斯訓練，史瓦茲曼向提姆說，「讓我們再試一次吧。」而提姆則在留言區回覆：「Vamossssss（加油）」，也暗示著兩人將從會外賽一起努力，力拚法網的最後一舞，此篇貼文也吸引眾多球迷留言，為兩位球員打氣。

法網會外賽從5月20日開打，25日進行單打會內賽，比賽進行至6月9日。

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