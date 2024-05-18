晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1季後賽》想看卡森斯要買票了！總冠軍戰雲豹主場門票開賣 最貴5000元

2024/05/18 11:01

卡森斯榮登年度人氣球星。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹在季後賽首輪擊敗高雄全家海神，將與台北戰神進行7戰4勝制的總冠軍賽，而首戰將於5月24日（週五）晚間7點在雲豹主場桃園球場開打，雲豹球團今宣布，前2戰主場預售票將於今晚6點全面開賣，直至每場賽事中午12：00止。

雲豹在總冠軍系列賽中取得4場主場優勢，並預計在5月24日、25日進行前2戰，票價如下：特釀一排5000元，特釀三排、特釀四排2500元；金牌ONE區、金牌區、微醺區800元，其中微醺區為「浪LIVE」電豹女站立應援區，購買前請審慎選購。不對位票區包括調啤區580元，上青區500元，以及經典區300元。

另因為與桃園璞園領航猿共用主場且賽程密集，雲豹在總冠軍系列賽主場將取消電豹女T字應援舞台，原微醺T、R區將調整為微醺J區，調啤區、上青區及經典區皆將採取自由入座的方式，詳細變動請參閱票區圖。

T1聯盟此次總冠軍賽賽制安排為「2-2-1-1-1」，雲豹將在總冠軍賽第1戰和第2戰享有主場優勢，球團精心準備多樣應援贈品，包括「只差一冠」應援T-shirt、「HERO'S BACK」應援毛巾、應援手牌、調啤豹手機支架、無我開瓶器及復古茄芷袋等，各票區將提供不同的應援贈品，球團邀請球迷入場應援「只差一冠 LET’S GOLD ONE！」。而若有需要，6月3日與7日的主場賽事售票資訊將另行公布

購票平台包括KKTIX及全台全家便利商店FamiPort，優先購票資格說明如下：例行賽期間已於KKTIX網站購買台啤永豐雲豹職業籃球隊主場季票且未退票者，可憑會員信件中的購票方式於5月18日中午12：00至下午5點優先購買冠軍賽票券，詳細售票資訊請參考【台啤永豐雲豹職業籃球隊Taiwan Beer Leopards】官方臉書及IG。

雲豹主場門票開賣。（台啤永豐雲豹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。