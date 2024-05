MLB》13轟並列大聯盟全壘打王 翔平開轟慶祝大谷日（影音）

大谷翔平敲出本季第13轟。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇、紅人3連戰第2場,日本二刀流球星大谷翔平今天在第2打席轟出左外野2分砲,在「大谷翔平日」敲出本季第13轟,並列全聯盟最多,暫居國聯全壘打王,幫助道奇前3局以3:0領先巨人。

道奇核彈頭貝茲(Mookie Betts)今天在對戰紅人首打席就開轟,幫助球隊取得1:0領先,生涯共累積51支首局首打席全壘打,高居史上第5多,距離第4名的名人堂球星比吉歐(Craig Biggio)只差2支。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平首局首打席擊出一壘強勁滾地球出局,3局下第2打席逮中紅人先發投手蒙塔斯(Frankie Montas)一顆95.3英哩的速球,一棒掃出左外野形成2分砲,本季第13轟出爐,助隊取得3:0領先。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩,飛行距離為368英呎,這也是大谷本季在5月的第6轟。

值得一提的是,大谷翔平今天稍早才接受洛杉磯市政府的表揚,市議會宣布5月17日為「大谷翔平日」(Shohei Ohtani Day)。

大谷翔平敲出本季第13轟。(美聯社)

大谷翔平敲出本季第13轟。(美聯社)

大谷翔平敲出本季第13轟。(美聯社)

Shohei Ohtani joins the pack atop the MLB home run leaderboard with No. 13! pic.twitter.com/z7Ui2rpfxb