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MLB》13轟並列大聯盟全壘打王 翔平開轟慶祝大谷日（影音）

2024/05/18 11:08

大谷翔平敲出本季第13轟。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇、紅人3連戰第2場，日本二刀流球星大谷翔平今天在第2打席轟出左外野2分砲，在「大谷翔平日」敲出本季第13轟，並列全聯盟最多，暫居國聯全壘打王，幫助道奇前3局以3：0領先巨人。

道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）今天在對戰紅人首打席就開轟，幫助球隊取得1：0領先，生涯共累積51支首局首打席全壘打，高居史上第5多，距離第4名的名人堂球星比吉歐（Craig Biggio）只差2支。

大谷翔平首局首打席擊出一壘強勁滾地球出局，3局下第2打席逮中紅人先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）一顆95.3英哩的速球，一棒掃出左外野形成2分砲，本季第13轟出爐，助隊取得3：0領先。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩，飛行距離為368英呎，這也是大谷本季在5月的第6轟。

值得一提的是，大谷翔平今天稍早才接受洛杉磯市政府的表揚，市議會宣布5月17日為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）。

大谷翔平敲出本季第13轟。（美聯社）

大谷翔平敲出本季第13轟。（美聯社）

大谷翔平敲出本季第13轟。（美聯社）

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