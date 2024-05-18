MLB》翔平第13轟創日籍球員首見紀錄 道奇3轟慶大谷日止連敗

大谷翔平敲出本季第13轟，並列大聯盟最多。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇、紅人3連戰第2場，日本二刀流球星大谷翔平在「大谷翔平日」敲出本季第13轟，並列全聯盟最多，獨居國聯全壘打王，大谷也在7局下跑回致勝分，道奇終場以7：3贏球，中止2連敗，目前以30勝17敗高居國聯西區龍頭。

道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）今天在對戰紅人首打席就開轟，幫助球隊取得1：0領先，生涯共累積51支首局首打席全壘打，高居史上第5多，距離第4名的名人堂球星比吉歐（Craig Biggio）只差2支。

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生涯共累積51支首局首打席全壘打。（美聯社）

大谷翔平首局首打席擊出一壘強勁滾地球出局，3局下第2打席逮中紅人先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）一顆95.3英哩的速球，一棒掃出左外野形成2分砲，本季第13轟出爐，助隊取得3：0領先。

大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩，飛行距離為368英呎，這是大谷本季在5月的第6轟，另外也是對戰蒙塔斯的第5發全壘打，創下日本球員對戰最多轟的紀錄，生涯對戰27打數敲出11支安打，對戰打擊率高達0.407，大谷十分會打蒙塔斯。

大谷翔平敲出本季第13轟，並列大聯盟最多。（美聯社）

大谷翔平敲出本季第13轟，並列大聯盟最多。（法新社）

紅人在4局上靠著道奇游擊手貝茲的守備失誤，成功突破道奇35歲老將派克斯頓（James Paxton）的封鎖破蛋，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）和主戰捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）接力在5、6兩局開轟，助隊追到3：3平手。派克斯頓此役6局被敲7安失3分，投出優質先發可惜無關勝敗。

道奇在7局下攻勢再起，明星捕手史密斯（Will Smith）在一二壘有人擊出適時安打，大谷跑回致勝超前分，隨後再靠著對手暴投增添保險分，海沃德（Jason Heyward）傷癒歸隊後首戰，在第8局補上右外野2分砲，本季首轟出爐，道奇終場就以7：3擊敗紅人。

大谷翔平此役4打數敲出一發2分砲，本季共累積32分打點，吞下1次三振，打擊率略降至0.358，目前高居大聯盟安打、打擊率和全壘打的三冠王。

大谷靠著史密斯的關鍵安打跑回致勝分。（美聯社）

海沃德。（美聯社）

Shohei Ohtani is now 11 for 26 with 5 home runs vs Frankie Montas pic.twitter.com/sur9tF9K6W — Chatterbox Sports （@CBoxSports） May 18, 2024

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