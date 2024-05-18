NBA》「選兒子附贈爸爸」不會成真？外媒：詹姆斯不會因兒子離開湖人

詹姆斯的兒子布朗尼。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）即將投入選秀，先前有傳聞指出，假如在選秀會上挑中布朗尼，有極高機率一同把詹皇帶走。但外媒今天指出，湖人有可能用第55順位選秀籤選布朗尼，若在這之前有其他球隊「攔胡」，詹皇也不會因此而離開洛杉磯。

39歲的詹姆斯過去經常向外界表態，想和兒子布朗尼同隊打球，也希望實現這個願望後才退休。這令外界自動聯想，只要在選秀會上選了布朗尼，可望一併招攬詹皇加入。

請繼續往下閱讀...

針對相關傳聞，查拉尼亞（Shams Charania）表示，若近期有球隊連繫詹姆斯或他的經紀人保羅（Rich Paul），詢問「假如我們選了布朗尼，那詹姆斯會加入嗎？」現階段的答案會是否定的。

詹姆斯過去經常提到，父子同隊的話題，但布朗尼先前在記者會上表示，他不想只被稱為「詹姆斯的兒子」，他希望外界能以他的優點和個人技能評論他，「我想追隨我父親的一切，但大家只是試圖把我和他的偉大成就連結在一起，現階段我還沒做到任何事情。」他想讓大家記住他的名字是布朗尼詹姆斯，而非勒布朗詹姆斯的兒子。

對於父子同隊的話題，詹姆斯近期也改變他的說詞，他承認一起打球確實是夢想，但這不一定是兒子想要的，和布朗尼同隊，不再是首要任務。查拉尼亞指出，近期湖人已和布朗尼完成面試，也認為他確實適合這支球隊，並且為了之後詹姆斯退休而佈局；倘若布朗尼在第55順位前沒被挑走，湖人預計會用這支籤出手選他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法