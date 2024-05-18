羽球》出戰巴黎奧運傳好消息 戴資穎：傷勢已經好轉，會努力拚最後一次

羽壇天后戴資穎今天現身台中，對於備戰巴黎奧運狀況，表示希望把兩個比賽打好，並說傷勢已經慢慢復原，希望不要再受傷。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕羽球天后戴資穎已宣布本屆奧運是最後一舞，今天出席台中烏日一場防霾紗窗代言活動，媒體詢問備戰奧運狀況，小戴表示，奧運前還會參加兩場比賽，因這兩場比賽關係到排名，希望將比賽打好，並說自己的傷勢會影響跑動，雖然復原速度較慢，但是已經慢慢復原，也已經開始練習，目前以不要再受傷為主，會努力拚最後一次，球迷也高喊「小戴加油！」

戴資穎今天表示，在參加奧運前還有2個比賽，希望能養好傷，且將比賽打好，因為關係到排名，會全力在奧運前調整好狀況。

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談到自己的傷勢，小戴表示自己的傷勢會影響跑動，雖然復原速度比較慢，但是已經慢慢復原，也已經開始練習，目前以不要再受傷為主。

談到為何決定最後一次參加奧運？戴資穎表示，自己年紀已經到了，東京奧運後決定打到巴黎奧運，其實這個年紀還要維持在高強度的訓練，是蠻辛苦的，但既然決定了就排除萬難，讓自己的身體保持健康備戰巴黎奧運，會努力拚最後一次。

媒體問這次奧運有設定主要對手是誰？戴資穎說蠻多的說不完，至於未來生涯規劃則還沒有想太多，目前先把今年的比賽完成。

至於自己退休後未來台灣羽壇誰是接班人？小戴說這是好問題，並說自己也希望選手可以把自己特色發揮到極致，但有時候還是缺少什麼東西，並說現在國內的環境和以前相比已經好很多，不過要跟世界接軌還是比較辛苦，還要有更多的努力。

戴資穎今天現身台中幫紗窗廠商代言，強調自己從小就是過敏兒，對空氣很敏感，許多球迷聞風而來。（記者陳建志攝）

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