網球》費德爾、納達爾幫LV拍廣告 爆料首次見面印象都笑翻

費德爾、納達爾在拍攝廣告期間進行對談。（取自影片）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為了趕上即將到來的巴黎奧運熱潮，法國精品品牌「Louis Vuitton」找來男子網壇球星費德爾（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）拍攝廣告，並安排兩人進行對談，納達爾還開玩笑地說，第一次看到費德爾覺得他有點高傲，而且自己有點害羞不敢交談。

兩人在大雪紛飛的山上進行訪談，被問到是否還記得第一次見到彼此時的印象，納達爾表示，「我還記得，但可能Roger不記得了，那次是你第一次拿溫網冠軍的那一年嗎，是2003年嗎？」

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費德爾問他當時自己見到他的態度時，納達爾還吐槽好友，「你當時有點高傲。」兩人大笑後，納達爾隨後也恢復正色，他說，「沒有啦，其實你當時人超好，我當時還在打青年組賽事，所以很害羞不敢和你說話，但你態度很好。」

費德爾則說，「我記得你在摩納哥的第一場比賽，超級年輕，比賽打得很棒，當時我們都在想，又一個西班牙人，又一個紅土專家，未來的世界前十，可能排名還會更好，後來他取得所有成就，對我來說，最特別的一刻就是2004年在邁阿密交手，當時我是世界第一，他贏得勝利，可能對某些人來說是個意外。」

費德爾認為，即使他最後輸球，但第一次交手總是特別有意義，而他也提到，自己也很懷念那些屬於費納對決的重要時刻。

兩人也提到成功的秘訣，給年輕的自己的建議，還有對於未來想以何種面貌被外界記住。

費德爾表示，「我希望自己不僅僅是個網球運動員，而是我給網球帶來了什麼，這和溫網冠軍或者其他榮耀關係不大，但這些對我有著很重要的意義，所以如果我的人格特質可以被銘記在心，而不僅僅是一位表現出色的球員，那會是一件很棒的事，如果能成為孩子們的榜樣，也能讓我感到開心。」

費德爾最後也開玩笑地說，「還有，就像Rafa說的，如果人們還願意見到我們，而不是想著oh no又是那傢伙，這也會很棒，也希望如此。」

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