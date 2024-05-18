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三太子盃》何承叡雙打射日奪冠！挑戰賽第3座金盃到手

2024/05/18 15:22

台韓組合何承叡/南智星勇奪華國三太子盃男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕左右開弓的何承叡／南韓南智星合作無間，6：2、6：2轟垮日本第4種子松井俊英／上杉海斗， 第3種子「台韓聯軍」在台北市網球中心4連勝，贏得「2024華國三太子國際男網挑戰賽」雙打冠軍，地主希望何承叡也達成賽前心願，笑捧職業生涯第3座ATP挑戰賽金盃。

左手持拍強力發球的何承叡，與網前截擊靈活的南智星，今年合作以來臨場默契漸入佳境，繼4月中旬釜山挑戰賽攜手奪冠，又在華國三太子盃掄元，這也是2015年王介甫／澳洲艾伯登（Matthew Ebden）、2016年「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬接力封王以來，賽史第三度由地主台將留下雙打金盃。身為東道主選手，何承叡賽後特地感謝現場觀眾熱情加油，以及搭檔南智星的協助，「很高興我們做到了，能在台灣贏得這座冠軍，對我來說別具意義。」

雙打決賽何承叡／南智星火力全開，前後排積極搶攻奏效，第1局就率先破發，第5局又連下4球再破，4：1拉開差距，順勢先馳得盤。次盤「台韓聯軍」乘勝追擊，第2、4局都化解發球危機，並在第3、5局接連突破，重創日本對手軍心，上杉海斗甚至氣到當眾摔拍，何承叡組合把握5：2聽牌機會，後來居上保發拿下最後勝利，總計僅花51分鐘速戰速決。

台韓組合何承叡/南智星。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡/南智星。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡/南智星。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡/南智星。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡/南智星勇奪華國三太子盃男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

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