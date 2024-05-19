獨行俠拚西部決賽門票、雷霆爭延長戰線 今日賽事預告與轉播

獨行俠一哥東契奇。（資料照，法新社）

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NBA季後賽西部準決賽G6，握有3勝的獨行俠回到主場迎戰雷霆，東契奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠能否「下剋上」，奪得西部決賽的門票？或是「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的西部龍頭雷霆，能逼出生死第7戰？敬請鎖定轉播。

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大聯盟賽事方面，道奇今天與紅人4連戰第3場，道奇推出畢爾勒（Walker Buehler）先發，本季傷癒復出的畢爾勒目前先發2場吞1敗，防禦率為7.36；紅人則推出亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）先發，本季8場先發戰績3勝2敗、防禦率4.12。

中職方面有3場比賽，中信兄弟將在洲際球場迎戰樂天桃猿，兄弟本土投手余謙本季首度先發，而桃猿則派出洋投魔神樂；味全龍在天母球場迎戰富邦悍將，味全推出本土投手郭郁政先發，悍將派出新星黃保羅；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對統一獅，台鋼派出本土左投江承諺先發，獅隊則派出郭俊麟掛帥主投。

MLB

09：00 紅人@道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片、DAZN1

NBA

08：00 NBA 雷霆@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

（台灣時間20日凌晨03：00） 溜馬@尼克 緯來體育

日職

13：00 西武獅@軟銀鷹 DAZN2

中職

17：00 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育1台

17：00 統一獅@台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育2台

17：00 富邦悍將@味全龍 緯來育樂、愛爾達體育4台

PLG

14：30 領航猿@鋼鐵人

17：00 勇士@攻城獅

轉播：MOMOTV 、民視第一台、YouTube

世界田徑巡迴賽

13：45 東京黃金大獎賽 林昱堂/楊俊瀚/傅兆玄出賽

泰國羽球公開賽

13：00 決賽

F1 艾米利亞-羅馬涅站

20：30 正賽 緯來體育、愛爾達體育3台

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