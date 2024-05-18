晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基怪投「突襲投球」遭主審認定違規 教頭布恩卻不認同

2024/05/18 18:39

洋基左投柯提斯與主審爭論。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基左手怪投柯提斯（Nestor Cortes）今天先發7局賞6次三振，僅失掉1分，幫助洋基以4比2擊敗白襪。柯提斯此戰仍大秀「招牌搖擺」動作，但有一次的「快速投球」方式被主審L.狄亞茲（Laz Diaz）認定違規投球，洋基教頭布恩（Aaron Boone）還因此上場爭論。

柯提斯在第6局2出局面對白襪打者朱克斯（Corey Julks），他在2好1壞時疑似「突襲投球」，L.狄亞茲當下認定是違規投球，柯提斯向主審爭論，接著布恩也上場與主審溝通。柯提斯最後在該打席仍三振朱克斯。

柯提斯不願對主審L.狄亞茲的判決發表評論，僅說這存在一些灰色地帶。布恩則認為柯提斯沒有違規投球，當時他處在固定式投球的狀態，只是加快揮臂式投球的動作，「我必須要看一下，但我第一時間反應這不是違規投球。」

洋基左投柯提斯。（美聯社）

此外，今年的柯提斯在主場、客場表現差異大，本季在主場5次先發拿到2勝1敗防禦率1.27，客場5場先發卻是0勝3敗防禦率6.75。柯提斯對此也說，「好問題，我也想知道這個答案，賽前準備都是一樣的，我試著像在主場一樣做，只是在客場沒有起效用，希望我們能扭轉這個局面。」

柯提斯本季也把變速球的使用比率提高，今天丟15顆變速球就讓對手揮空5次，他說這是一種武器，要跟對手玩心理戰，「他們現在要防備是變速球還是高角度速球，我認為變速球是自己未來可以多使用的球種。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。