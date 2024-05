MLB》洋基怪投「突襲投球」遭主審認定違規 教頭布恩卻不認同

洋基左投柯提斯與主審爭論。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基左手怪投柯提斯(Nestor Cortes)今天先發7局賞6次三振,僅失掉1分,幫助洋基以4比2擊敗白襪。柯提斯此戰仍大秀「招牌搖擺」動作,但有一次的「快速投球」方式被主審L.狄亞茲(Laz Diaz)認定違規投球,洋基教頭布恩(Aaron Boone)還因此上場爭論。

柯提斯在第6局2出局面對白襪打者朱克斯(Corey Julks),他在2好1壞時疑似「突襲投球」,L.狄亞茲當下認定是違規投球,柯提斯向主審爭論,接著布恩也上場與主審溝通。柯提斯最後在該打席仍三振朱克斯。

柯提斯不願對主審L.狄亞茲的判決發表評論,僅說這存在一些灰色地帶。布恩則認為柯提斯沒有違規投球,當時他處在固定式投球的狀態,只是加快揮臂式投球的動作,「我必須要看一下,但我第一時間反應這不是違規投球。」

此外,今年的柯提斯在主場、客場表現差異大,本季在主場5次先發拿到2勝1敗防禦率1.27,客場5場先發卻是0勝3敗防禦率6.75。柯提斯對此也說,「好問題,我也想知道這個答案,賽前準備都是一樣的,我試著像在主場一樣做,只是在客場沒有起效用,希望我們能扭轉這個局面。」

柯提斯本季也把變速球的使用比率提高,今天丟15顆變速球就讓對手揮空5次,他說這是一種武器,要跟對手玩心理戰,「他們現在要防備是變速球還是高角度速球,我認為變速球是自己未來可以多使用的球種。」

