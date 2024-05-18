MLB》洋基怪投「突襲投球」遭主審認定違規 教頭布恩卻不認同

洋基左投柯提斯與主審爭論。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基左手怪投柯提斯（Nestor Cortes）今天先發7局賞6次三振，僅失掉1分，幫助洋基以4比2擊敗白襪。柯提斯此戰仍大秀「招牌搖擺」動作，但有一次的「快速投球」方式被主審L.狄亞茲（Laz Diaz）認定違規投球，洋基教頭布恩（Aaron Boone）還因此上場爭論。

柯提斯在第6局2出局面對白襪打者朱克斯（Corey Julks），他在2好1壞時疑似「突襲投球」，L.狄亞茲當下認定是違規投球，柯提斯向主審爭論，接著布恩也上場與主審溝通。柯提斯最後在該打席仍三振朱克斯。

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柯提斯不願對主審L.狄亞茲的判決發表評論，僅說這存在一些灰色地帶。布恩則認為柯提斯沒有違規投球，當時他處在固定式投球的狀態，只是加快揮臂式投球的動作，「我必須要看一下，但我第一時間反應這不是違規投球。」

洋基左投柯提斯。（美聯社）

此外，今年的柯提斯在主場、客場表現差異大，本季在主場5次先發拿到2勝1敗防禦率1.27，客場5場先發卻是0勝3敗防禦率6.75。柯提斯對此也說，「好問題，我也想知道這個答案，賽前準備都是一樣的，我試著像在主場一樣做，只是在客場沒有起效用，希望我們能扭轉這個局面。」

柯提斯本季也把變速球的使用比率提高，今天丟15顆變速球就讓對手揮空5次，他說這是一種武器，要跟對手玩心理戰，「他們現在要防備是變速球還是高角度速球，我認為變速球是自己未來可以多使用的球種。」

Laz Diaz WAS NOT having Nestor's quick pitch pic.twitter.com/D2m2RyWYII — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 18, 2024

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