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中職》「覺得自己一定可以」 張瑞麟改「投」換面重返一軍

2024/05/18 16:32

富邦悍將張瑞麟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕歷經棄打從投、轉任餵球投手後又重回球員角色，富邦悍將左投張瑞麟本季已在一軍出賽6場，出賽數追平前年。談到一年來回任球員的努力過程，張瑞麟說：「當時給自己一年時間，但我覺得自己一定可以。」

2016年中職選秀會落選後，當時還是外野手的張瑞麟，和義大犀牛簽下自培合約，轉任正式球員後，張瑞麟在2018、2019年曾有一軍出賽紀錄，兩年合計出賽15場、2轟、打擊率2成73。

2020年6月，張瑞麟決定轉戰投手丘，左投的他曾是低肩側投，全聯盟一度僅有他一位左側投，但張瑞麟僅短暫出賽，就在2022年底被放在60人名單外，隔年初轉任訓練員，協助擔任餵球投手。

張瑞麟透露，擔任餵球投手期間，去年萌生以斜肩左投方式回任球員想法，曾和投手教練郭勇志多方請教，球團也同意。張瑞麟說：「當時跟校長（領隊林華韋）請求，希望他再給我一次機會。也很感謝校長、鋒總和教練們，給我另一次機會。」

決定回任球員後，張瑞麟去年底還前往美國佛州棒球學校，自費訓練一個月，他說，去年整年都過得很充實，出國訓練對於開拓視野也很有幫助。

今年出賽6場已追平過往單季最多出賽數，張瑞麟說：「球隊裡面有很多很好的投手，自己相信自己也可以，和隊友們也都希望能以自己最好能力幫助球隊。」

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