中職》樂天洋投績效全聯盟最差 古久保有個「點」很擔心

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿洋投霸威斯昨對中信兄弟先發4局被敲7安失5分承擔敗投，本季戰績1勝3敗、防禦率5.55、每局被上壘率2.14，表現並不理想。

本季樂天洋投繳全聯盟最差數據，包括防禦率3.62、被打擊率2成95、每局被上壘率1.53都在全聯盟敬陪末座，頭號王牌威能帝戰績3勝1敗、防禦率2.17，第2號洋投魔神樂拿下3勝0敗、防禦率1.48，只是第3號洋投遲遲沒有稱職人選，除了霸威斯表現不佳，日籍投手鈴木駿輔防禦率高達7.20也不理想。

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樂天總教練古久保健二表示，第3號先發洋投表現好壞落差太明顯，這一點的確令人擔心，霸威斯感覺每次投球想要投引誘球讓打者出棒，投得有些邊邊角角，希望可以更勇於面對打者，。

樂天土投邱駿威禮拜三對台鋼雄鷹中繼1局用30球，只修1天，昨天對中信兄弟中繼4局用64球掉3分，今天下二軍，拉上陳克羿，古久保解釋，看比賽走向安排投手調度，昨天投到最後也沒有特別狀況，所以就讓邱駿威丟完整場，今天讓他下二軍休息。

邱駿威則表示，昨天覺得自己沒問題，就跟教練團表示可以多投幾局，最後乾脆把比賽投完，身體不會覺得太疲累。

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