中職》魔鷹超扯場外全壘打！ 台鋼隊史首次擊敗統一（影音）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹隊今天在8281名觀眾前克服「恐獅症」，日籍強投小野寺賢人繳出6局無失分好投，洋砲魔鷹更擊出暌違25天的「場外全壘打」，助隊以7：1中止對戰6連敗，隊史第1次對獅隊拿下勝利，同時也是本季第10勝、總教練洪一中生涯第1001勝。

小野寺賢人今威風八面，前5局僅被敲2支一壘安打，6局才首次被獅隊攻佔得點圈，但他解決強打陳鏞基，當場霸氣狂吼。小野寺總計先發6局，僅被敲3安，有3次三振，近期是連續13局無失分，生涯首次對戰獅隊就為台鋼拿下對戰首勝。

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台鋼也比賽前段靠陳文杰突破獅洋投羅昂，4局他敲安上壘，靠藍寅倫適時安打跑回第1分，5局更擊出久違的適時安打，送回第2分。陳文杰賽前得點圈打擊率僅0.045，今天繳出單場4安。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲大號全壘打。（記者李惠洲攝）

6局更是台鋼關鍵一局，靠2安和1次四壞攻佔滿壘，吳明鴻的強勁游擊滾地球造成游擊手失誤，為台鋼再添1分，「鷹狀元」曾子祐更在2出局滿壘敲出值千金的適時安打，率隊猛攻3分大局。

不只陳文杰打出久違的適時安打，魔鷹在7局下砲轟獅隊江承峰，一棒2分彈直接轟出澄清湖球場的場外，本季第6轟追平吉力吉撈．鞏冠，並列聯盟第2多，僅次於林安可的9轟，這發2分彈也刷新台鋼本季單場新高。

台鋼開季對獅隊6連敗，今在澄清湖8281名觀眾前投打咬合，終於拿到對戰首勝，拿到7分也打破隊史單場最多得分紀錄。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲大號全壘打。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲大號全壘打。（記者李惠洲攝）

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