PLG》勇士衛冕夢碎！攻城獅逆轉夢想家 搶下最後一張季後賽門票

艾夫伯。（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹攻城獅今天在攸關晉級的重要之戰，靠艾夫伯和狄帝合拿46分，加上李家瑞有16分進帳，終場以99：87力退福爾摩沙夢想家，搶下PLG最後一張季後賽門票，台北富邦勇士也確定淘汰，挑戰4連霸夢碎。

攻城獅昨晚沒能靠領航猿贏下富邦勇士，提前進軍季後賽，但今天只要贏球還是可以晉級，獅隊賽前還宣布主控高國豪歸隊，充分展現奪勝決心。

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艾夫伯上半場就拿21分，其中有13分來自第二節，是攻城獅表現最亮眼的球員，高國豪替補登場拿2分，而夢想家則是多點開花，布依德、忻沃克拿10分，林俊吉、簡浩各9分，兩隊前兩節打完戰成50：50平手。

夢想家的吉爾貝克在第二節終了前因封阻對手落地，造成左腳不適，第三節並沒有上場，一度沒有大洋將坐鎮，好在其他人的外線夠準，李德威、簡浩、陳振傑都能進球，團隊單節轟進5顆三分球，三節打完以73：68領先攻城獅。

不過攻城獅在決勝節靠著李家瑞、朱雲豪的得分打出5：0逼平夢想家，兩隊之後互有領先，高國豪在4分15秒時投進三分球，助隊取得89：85領先，接著靠艾夫伯上籃得手，狄帝籃下灌籃，加上艾夫伯上籃，單節打出31：14的狂暴攻勢，最終以12分之差勝出，也順利搭上季後賽的末班車。

狄帝。（新竹攻城獅提供）

高國豪。（新竹攻城獅提供）

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