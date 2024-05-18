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中職》投球舞技都絕好調 台鋼日投「魔性舞」有遠大使命（影音）

2024/05/18 21:54

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹日籍強投小野寺賢人生涯初登板對中信兄弟4.1局狂掉5分，接下來連續5場都繳出優質先發，包括今天第一次對戰統一獅的6局無失分，奪下本季第2勝。近2戰他連續13局無失分，防禦率2.45已擠進聯盟前5名。

小野寺賢人不只投球漸入佳境，MVP舞台的「魔性舞蹈」也絕好調，今以指揮啦啦隊的演出博得全場8281名觀眾歡笑，變成近期澄清湖球場的名物之一。

「畢竟我是外國人，（跳舞）動作小小的就不好玩了。」小野寺直言，如果能夠因為他，讓日本人更知道台灣棒球，「要我做什麼，我都會去做。」

台鋼雄鷹日籍強投小野寺賢人榮獲單場MVP，賽後再度大秀「魔性舞蹈」。（記者李惠洲攝）

台鋼開季對獅隊前6戰的大量失分，小野寺賢人在先發登板前也非常清楚，「我們6場大概失掉60分（實為59分），我有確認過，畢竟是第1名的球隊，必須有更好的控球，提高危機的專注力。」

小野寺賢人全場僅被敲3支安打，並列本季先發投手對獅隊最少被安打的紀錄。

台鋼總教練洪一中指出，關鍵還是在小野，他的控球好，6局壓制獅隊，「這場投手表現完美，可以完全壓制統一，守備也表現正常，滿不容易的。」

小野寺賢人。（記者李惠洲攝）

小野寺賢人。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹日籍強投小野寺賢人榮獲單場MVP，賽後再度大秀「魔性舞蹈」。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹日籍強投小野寺賢人榮獲單場MVP，隊友潑水慶祝。（記者李惠洲攝）

小野寺賢人。（記者李惠洲攝）

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