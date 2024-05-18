PLG》陳昱瑞昨延長賽吞關鍵技術犯規 今還收到1.5萬元罰單

陳昱瑞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園璞園領航猿昨以89：92敗給台北富邦勇士，延長賽被吹2次技術犯規成為影響戰局走向的關鍵，更慘的是，領到T的陳昱瑞今天還收到聯盟1.5萬元的罰單。

PLG指出，陳昱瑞在延長賽剩1分50秒領航猿陳昱瑞以言語批評、侮辱裁判，當下除了給予陳昱瑞技術犯規一次，今天聯盟再依章程規定，寄出一張1.5萬元的罰單。

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領航猿昨在最後階段碰到爭議吹判，最後以輸球收場，但他們今天在攻城獅擊敗夢想家後，確定在例行賽拿下第一名，以頭號種子進軍季後賽，首輪要對上第4的攻城獅。

聯盟針對陳昱瑞懲處的說明如下：

賽事編號：G116 桃園領航猿（客）vs. 富邦勇士（主）

日期：2024/05/17（星期五）

事件：陳昱瑞於比賽以言語批評、侮辱裁判

說明：G116 領航猿（客）vs. 富邦勇士（主）於延長賽剩1分50秒領航猿陳昱瑞以言語批評、侮辱裁判，當下給予陳昱瑞技術犯規一次，依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行。」處以罰款新台幣1萬5仟元整。

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