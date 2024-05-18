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泰國賽》累了！3局激戰遭李梓嘉逆轉 周天成無緣決賽

2024/05/18 20:36

周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在超級500系列泰國羽球公開賽男單4強戰，以21：18、12：21、13：21遭馬來西亞好手李梓嘉逆轉，無緣決賽。

世界排名14的周天成日前在湯優盃擊敗丹麥球王安賽龍，率領台灣男團闖進湯姆斯盃4強，締造隊史最佳成績。而他這季曾於1月泰國大師賽封王，奪下本季首冠，這週回到奪冠福地，連過兩關闖進8強，昨直落二解決日本一哥奈良岡功大，收下4強門票。

周天成今碰上世界排名第10的李梓嘉，小天對他取得5勝4負的些微對戰優勢，但近期吞下2連敗，今不只要拚決賽門票也希望能止敗。

今天開局周天成後場球判斷失誤，連續掉分，一度4：7落後，但小天迅速修正，放慢進攻速度也成功製造李梓嘉失誤，率先搶下第11分。

技術暫停後，李梓嘉幾波強勢殺球，讓周天成無力防守，隨後小天迅速調整節奏，逼出對手失誤，以21：18先下一城。

周天成第2局開賽碰上亂流，拿了2分後連丟8分，還因連續兩次挑戰失敗，挑戰早早用罄，加上這局他的攻擊失誤偏多，打得相對艱辛，以12：21落敗。

進入決勝局後，雙方展開激戰，李梓嘉靠著強勢進攻，率先拿下第11分。暫停後，周天成連續進攻得手，稍稍追上，但李梓嘉迅速回擊連拿5分，擴大領先，加上小天體能下滑，速度跟不上小8歲的對手，最終以13：21落敗。

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