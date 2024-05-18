三太子盃》何承叡奪冠一句話惹哭老爸 腳踩不同色幸運鞋

台韓組合何承叡（右）與南智星（左）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕何承叡／南韓搭檔南智星左右開弓，2個6：2轟垮日本第4種子松井俊英／上杉海斗，第3種子「台韓聯軍」贏得2024華國三太子國際男網挑戰賽雙打冠軍，賽後致詞時何承叡一句話惹哭老爸，還透露腳踩不同色的「幸運鞋」，讓他4、5月都能笑捧金盃。

何承叡／南智星今年合作以來臨場默契漸入佳境，繼4月中旬釜山挑戰賽封王，華國三太子盃又攜手掄元，這也是何承叡職業生涯第3座ATP挑戰賽金盃，「跟異國他鄉的冠軍相比，這次的感動完全不一樣，我都忍不住吼出來。」24歲的何承叡透露，去年9月張家港、上月釜山領獎時，就是單純開心，如今聽到台北市網球場2千多人的歡呼聲，「內心相當震撼激動，尤其家人都在場邊見證這榮耀時刻，當下情緒真的很複雜。」

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台韓組合何承叡（中）與南智星拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍，開心與父母合影。（記者陳志曲攝）

何承叡的父親今天一大早，就從屏東北上趕來觀戰，賽後更是感動到當眾落淚，場面相當溫馨，以兒子為榮的驕傲寫滿臉上，「爸爸很情緒化，我致詞時只要提到他，肯定會爆哭。」何承叡感性答謝何爸，多年來無怨無悔付出，一路走來幫助許多，「他甚至為了讓我打好網球，特地去唸一些研究心理學的書，把吸收到的知識跟我分享，確實也都有所收獲。」

何承叡還解釋，先前釜山男雙封王戰心血來潮，刻意拿兩雙同款但顏色有別的球鞋，左白右藍巧妙搭配，如今身為台灣地主希望，他又穿上同款鞋，只是左右顏色互換，再度捧冠樂得他直呼：「很巧，或許這是幸運物，下次決賽可以再嘗試。」

台韓組合何承叡（左）與南智星（右）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡（右）與南智星（左）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡（右）與南智星（左）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

台韓組合何承叡（左）與南智星（右）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍，兩人開心擁抱。（記者陳志曲攝）



台韓組合何承叡（右）與南智星（左）拿下華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男子雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

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