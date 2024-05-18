三太子盃》澳洲好手沃爾頓雙喜臨門 逆轉奪冠排名首破百大關卡

澳洲選手沃爾頓。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024華國三太子國際男網挑戰賽老少對決，25歲的沃爾頓（Adam Walton）歷經3盤苦戰後來居上，3：6、6：2、7：6（7：3）逆轉勝36歲的烏克蘭老將馬琴科（Illya Marchenko），澳洲第3種子不但贏得冠軍，ATP世界男單排名也首度躋身百大新高。

目前職業排行111的沃爾頓近況甚佳，今年已打進第5個挑戰賽決戰，如今更通過2小時38分的拉鋸考驗，決勝盤搶7扳倒暫居242席的屆退老將馬琴科，回報去年10月漢堡輸球之仇，也成為自2015年格羅斯（Sam Groth）之後，第二位在華國三太子盃封王的澳洲球員。第3座挑戰賽單打冠軍到手，沃爾頓相當開心，「這是耗費體力的激戰，我一直努力保持專注，並且穩住自己的節奏，尤其過去輸掉最終搶7，很高興這次我是贏家。」

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沃爾頓雙喜臨門，週一將首度突破百大關卡升至95席，再創個人排名新高，也提前拿到今夏溫布頓錦標賽的大滿貫會內門票，「第一次到台灣，球迷非常友善，幸運的是我也締造佳績，相信未來還會重返寶島。」

烏克蘭選手馬琴科。（記者陳志曲攝）

澳洲選手沃爾頓。（記者陳志曲攝）

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