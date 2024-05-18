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MLB》道奇強投葛拉斯諾遭裁判檢查是否抹油 教頭直言有點惱火

2024/05/18 22:52

道奇強投葛拉斯諾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）昨天先發5局賞8次三振、卻也失掉4分，道奇最後以2比7輸給紅人。葛拉斯諾還在比賽中被裁判們花時間檢查是否有用外部物質、以及檢查他的手套及雙手，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪直言，這件事讓他有點惱火。

根據《洛杉磯時報》報導，葛拉斯諾在比賽中被裁判檢查手套以及雙手，因為他的拇指有一個黑點，手掌上也有些變色，但裁判們沒有發現任何非法物質。

羅伯斯認為，「這條規定的重點是防止黏性物質，如果你的手不黏，我認為就沒有問題，如果只是變色而不黏，那麼（這種極端檢查）就會有問題，因為這不是該項規則的本意，我們要防範的是黏性物質。」

葛拉斯諾解釋，他的手每次在牛棚練投、或是比賽中投球時，手掌都會變色，因為他把松香粉和經過紅土摩擦的球混在一起。

葛拉斯諾說，當時主審B.米勒（Bill Miller）走過來要檢查，並示意其他裁判過來，「我說，『沒關係，有問題嗎？這很黏嗎？』。他說，『不，這不會黏。』，然後（其他裁判）過來檢查一下，他們說沒事，就只是黑色的。」

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