MLB》道奇強投葛拉斯諾遭裁判檢查是否抹油 教頭直言有點惱火

道奇強投葛拉斯諾。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow)昨天先發5局賞8次三振、卻也失掉4分,道奇最後以2比7輸給紅人。葛拉斯諾還在比賽中被裁判們花時間檢查是否有用外部物質、以及檢查他的手套及雙手,讓道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)受訪直言,這件事讓他有點惱火。

根據《洛杉磯時報》報導,葛拉斯諾在比賽中被裁判檢查手套以及雙手,因為他的拇指有一個黑點,手掌上也有些變色,但裁判們沒有發現任何非法物質。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯認為,「這條規定的重點是防止黏性物質,如果你的手不黏,我認為就沒有問題,如果只是變色而不黏,那麼(這種極端檢查)就會有問題,因為這不是該項規則的本意,我們要防範的是黏性物質。」

葛拉斯諾解釋,他的手每次在牛棚練投、或是比賽中投球時,手掌都會變色,因為他把松香粉和經過紅土摩擦的球混在一起。

葛拉斯諾說,當時主審B.米勒(Bill Miller)走過來要檢查,並示意其他裁判過來,「我說,『沒關係,有問題嗎?這很黏嗎?』。他說,『不,這不會黏。』,然後(其他裁判)過來檢查一下,他們說沒事,就只是黑色的。」

In the middle of the second inning, umpires checked Tyler Glasnow's right hand as he came off the field. pic.twitter.com/4grjlMvdLf