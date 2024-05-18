中職》「馬傑森失誤是最痛的！」 古久保語重心長

樂天桃猿總教練古久保健二。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿王牌威能帝，今天對中信兄弟先發4局被敲8安挨2轟，另有4次保送，失9分其中5分責失吞下來台最慘一敗，賽後威能帝婉拒媒體受訪。

樂天總教練古久保健二表示，再怎麼好的投手，都不可能每一場比賽都維持在最佳狀態，今天威能帝好壞球比較明顯，主要球種也沒那麼好，但不擔心他的調整。

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威能帝在2局下遭遇亂流，面對該局首棒打者陳子豪，1好2壞情況下，因超過25秒規定被記壞球，球數陷於不利局面，威能帝大表不滿卻無能為力，接下來雖投好球形成滿球數，但下一球就被陳子豪掃出右外野大號陽春砲。

中信兄弟岳東華敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

古久保說，以結果來看，威能帝確實是因為這一球影響到投球節奏，其實當時壘上沒有跑者，只是多一顆壞球，「我有點沒辦法理解，為什麼會因為這一球受到影響呢？」

接著，詹子賢內野安打上壘，王政順即成內野滾地球，造成二壘手馬傑森接球失誤，原本有機會抓雙殺卻形成無人出局一、三壘有人，兩出局後岳政華選到保送，岳東華敲出滿貫砲，兄弟單局灌進5分。

古久保認為，馬傑森失誤是最痛的，昨天第3局也因為兄弟首棒打者楊祥禾選到保送，形成比賽勝負關鍵。

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