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網球》橫掃馬德里、羅馬紅土雙冠 史薇泰克追平小威紀錄

2024/05/19 07:03

史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）在決賽展現絕佳狀態，僅花1小時29分鐘，就以6：2、6：3擊敗白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），第三度勇奪羅馬網賽女單冠軍，使得法國公開賽衛冕行情更加水漲船高。

5月31日就滿23 歲的史薇泰克，已經接連橫掃馬德里、羅馬，近來狂飆紅土12連勝， 成為史上第三位同年包辦這兩項WTA千分等級大賽的贏家，跟上2009年俄國莎菲娜 （Dinara Safina） 、2013年美國小威廉絲（Serena Williams）的腳步，並讓新世代「紅土女王」月底更有信心在巴黎羅蘭加洛斯挑戰三連霸，以及賽史第四冠。

這是世界排名前2的頂尖女將，本季第二度正面對決，也是羅馬賽史40年來首見，擅長紅土作戰的史薇泰克，全場牢牢掌控節奏，4度破了莎巴蓮卡發球局，並化解7個被破發點，繼前站馬德里決戰再度獲勝，也把交手紀錄改寫為8勝3負。這也是頭號種子小史自2021、2022年以來，第三度在義大利首都掄元。

史薇泰克職業生涯21座巡迴賽冠軍到手，也是今年第四座金盃，「在馬德里之後，我知道這並不容易。」當今球后向第2種子莎巴蓮卡致意，相約法網壓軸再碰頭 ，「謝謝妳總在場上推動我變得更好，讓我們對羅蘭加洛斯冠軍戰拭目以待。」

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