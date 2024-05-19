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MLB》生涯前9戰防禦率0.84 今永昇太締111年史上首見偉業

2024/05/19 07:37

今永昇太。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在主場對戰海盜，繳出7局7K無失分的優質先發，無關勝敗，小熊終場靠著莫雷爾（Christopher Morel）9局下的再見安打，以1：0氣走海盜，中止近期的2連敗。今永昇太目前以防禦率0.84穩居大聯盟防禦率王。

今永昇太一開賽就投出四壞球保送，但他隨即就回穩，展現驚人的壓制力，他的四縫線速球和招牌指叉球依舊無解，連續解決12名打者，直到4局上才被奧利維斯（Edward Olivares）敲出安打，而他在第7局連挨2安，2人出局後面臨一二壘有人的失分危機，但他最後三振掉泰勒（Michael A. Taylor），力保不失分。

今永昇太此役先發7局用88球，僅被敲出4支安打無失分，讓對手揮空22次創下生涯單場新高，另外投出7次三振和1次保送，防禦率降至0.84。今永成為了自1913年正式統計防禦率以來，生涯前9場防禦率最低的投手，打破了1981年道奇傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）防禦率0.91的紀錄。若是以單一球季前9場的防禦率來看，今永則是能夠排上第4名。

今永昇太生涯前9場先發共投了53.2局僅有9次保送，創下小熊隊史新紀錄，而他累積58次三振，隊史僅次於2002年普萊爾（Mark Prior）的65K，以及伍德（Kerry Wood）的85K。

今永昇太。（法新社）

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