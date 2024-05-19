MLB》打瘋了！強打索托猛夯雙響砲、單場4安「鐵支」 洋基豪取6連勝

洋基強打索托。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）今日火力全開，單場猛敲4安「鐵支」、包括轟出雙響砲，率隊以6：1擊潰白襪，條紋軍豪取6連勝。

白襪雖然在1局上半先馳得點，但洋基1下馬上還以顏色，索托敲出右外野陽春砲，加上史坦頓（Giancarlo Stanton）掃出長打建功，洋基攻下2分超前。

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洋基2下攻勢再起，靠著崔維諾（Jose Trevino）的陽春彈以及索托的適時安打，單局再添2分，取得4：1領先優勢。

史坦頓在3局下半加入煙火秀行列，大棒一揮敲出中右外野方向陽春砲，本季第11轟出爐，擊球初速113.5英哩、飛行距離382英呎，條紋軍再下一城。

索托5局下半再度炸裂，擊出右外野超大號陽春砲，擊球初速110.2英哩、飛行距離437英呎，這是他大聯盟生涯第18度單場敲出複數全壘打，本季已累積11轟。

洋基最終就以6：1獲勝，索托全場4打數4安打手感超火燙，貢獻3分打點、跑回2分，選到1保送，單場5打席全上壘。

洋基火球男吉爾（Luis Gil）主投6局被打5支安打，失1分責失，大秀K功狂飆14次三振，繳出優質先發表現摘下本季第5勝，賽後防禦率為2.39。

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