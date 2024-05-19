MLB》今永昇太宰制力驚人 海盜主帥盛讚：他是每個打擊教練的惡夢

今永昇太。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太新人年就展現驚人宰制力，今天在主場對戰海盜，繳出7局7K無失分的優質先發，可惜無關勝敗。今永的驚人表現，也讓海盜主帥薛爾頓（Derek Shelton）讚不絕口，盛讚他是每個打擊教練的惡夢。

今永昇太此役先發7局用88球，僅被敲出4支安打無失分，讓對手揮空22次創下生涯單場新高，另外投出7次三振和1次保送，防禦率降至0.84。今永成為了自1913年正式統計防禦率以來，生涯前9場防禦率最低的投手，打破了1981年道奇傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）防禦率0.91的紀錄。

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對於自己沒有續投第8局，今永昇太受訪表示，根據投球數來說，自己有機會再投下去，但當時感到有點累，繼續投下去情況可能就不一樣了。今永新人年就創下多項紀錄，他坦言自己對數據和歷史紀錄都不太感興趣，但能知道前面有這麼多優秀的前輩，這是非常好的學習經驗。

今永昇太生涯前9場比賽共繳出6場優質先發，以防禦率0.84暫居大聯盟防禦率王。海盜總教練薛爾頓盛讚今永會讓每個打擊教練做惡夢，雖然速球不是94、95英哩在跑，但對付打者十分有效，他能把球投到任何一個位置，指叉球非常犀利，投球策略也執行的非常到位。

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