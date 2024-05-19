MLB》超慘！史上最貴終結者大崩盤 僅投0.1局核爆4分、防禦率暴漲

狄亞茲。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）今天大崩盤，後援0.1局痛失4分，防禦率暴漲，近期連3場出賽都有丟分。

今日對戰馬林魚，大都會帶著9：5領先進入9局下半，派出終結者狄亞茲上場關門，未料他放火砸鍋，4分領先優勢全部花光，面對5名打者僅解決一個人次，表現慘烈。最終雙方鏖戰到延長賽，馬林魚10局下半敲出再見安打，以10：9力克大都會。

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狄亞茲此役僅投0.1局黯然退場，被打4支安打、包括挨1轟，核爆4分責失，賽後防禦率漲至5.50。狄亞茲近3場出賽都掉分，他直言經過最近的掙扎後，他的信心有所下降。

狄亞茲強調自己的身體沒有狀況，是他自己在場上「想太多了」。狄亞茲也表示，他願意離開終結者的角色，「我想幫助這支球隊獲勝，這是我最重要的目標。」

狄亞茲曾在2022年賽季投出生涯年，季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元大約，成為史上最貴終結者。

You gotta feel for Edwin Diaz. pic.twitter.com/pzFXTYVaam — Isaac Azout （@IsaacAzout） May 18, 2024

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