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MiLB》林振瑋6局1安無失分、飆速161公里 張育成、李灝宇長打帶打點

2024/05/19 09:59

林振瑋。（取自Palm Beach Cardinals推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的台灣203公分巨投林振瑋，今天先發對戰大都會1A展現驚人壓制力，主投6局飆5K無失分，僅被敲出1支安打，球隊終場以13：1大勝，林振瑋收下本季第3勝。

林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥，能夠飆出100英哩的火球，去年7月以50萬美元簽約紅雀，成為隊史首位台灣球員。

林振瑋今天迎來本季第7場先發，前4局只讓對手靠著1次保送上壘，直到5局上2人出局後才被敲出安打，之後控球出現狀況，再投出一次四壞球保送，但他在得點圈有人時順利解決赫南德茲（Jose Hernandez），順利化解危機。林振瑋第6局投出三上三下後就退場休息，紅雀1A今天狂掃15安，第6局更攻下9分大局，終場就以13：1痛宰大都會1A。

林振瑋今日先發6局投了84球、其中有53顆好球，最快球速100.2英哩（約161公里），只被敲出1支安打無失分，另外投出5次三振和2次保送，賽後防禦率為1.63。

目前效力光芒隊3A的台灣好手張育成，今天在與白襪3A的比賽擔任第6棒游擊手，4打數敲出一支二壘安打，連續2場敲安，進帳1分打點，吞下1次三振，打擊率為0.308。

效力老虎2A的台灣怪力男李灝宇今天對上國民2A，4打數敲出本季首支三壘安打，帶有1分打點，另外三振和保送各1次，打擊率持平至0.260。

張育成。（資料照，法新社）

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