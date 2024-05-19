MLB》超車薛哲！塞揚老鬼韋蘭德3368K寫紀錄 快進入史上三振榜Top10

韋蘭德。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人41歲3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發4.2局送出3K，生涯已累積3368次三振寫下紀錄。

韋蘭德今天面對釀酒人前4局沒掉分，但在5上遇亂流，被首名打者敲安後，連續投出2次保送，面臨無人出局滿壘危機，接著先被擊出高飛犧牲打掉1分，隨後在2出局二三壘有人情況下，遭遇康崔拉斯（William Contreras）纏鬥，在該打席第13顆球被掃出3分砲形成重傷害，韋蘭德也被打退場。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德此戰主投4.2局用了98球，被敲4支安打、包括挨1轟，失4分責失，投出3三振、2保送，終場太空人2：4輸球，韋蘭德吞下本季第2敗、賽後防禦率3.97。

值得一提的是，韋蘭德大聯盟生涯已累積3368次三振，超車薛哲（Max Scherzer）的3367K，位居史上三振排行榜第11名，只差3K就能追平排名第10的名人堂巨投梅達斯（Greg Maddux）。

William Contreras wins a 13-pitch battle by hitting a 3-run HR off of Justin Verlander for the lead!



（via @Brewers） pic.twitter.com/YFVgIhf1st — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 19, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法