MLB》超車薛哲！塞揚老鬼韋蘭德3368K寫紀錄 快進入史上三振榜Top10

韋蘭德。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕太空人41歲3屆塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander)今天先發4.2局送出3K,生涯已累積3368次三振寫下紀錄。

韋蘭德今天面對釀酒人前4局沒掉分,但在5上遇亂流,被首名打者敲安後,連續投出2次保送,面臨無人出局滿壘危機,接著先被擊出高飛犧牲打掉1分,隨後在2出局二三壘有人情況下,遭遇康崔拉斯(William Contreras)纏鬥,在該打席第13顆球被掃出3分砲形成重傷害,韋蘭德也被打退場。

韋蘭德此戰主投4.2局用了98球,被敲4支安打、包括挨1轟,失4分責失,投出3三振、2保送,終場太空人2:4輸球,韋蘭德吞下本季第2敗、賽後防禦率3.97。

值得一提的是,韋蘭德大聯盟生涯已累積3368次三振,超車薛哲(Max Scherzer)的3367K,位居史上三振排行榜第11名,只差3K就能追平排名第10的名人堂巨投梅達斯(Greg Maddux)。

William Contreras wins a 13-pitch battle by hitting a 3-run HR off of Justin Verlander for the lead!



(via @Brewers) pic.twitter.com/YFVgIhf1st